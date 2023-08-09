ارتفاع أرباح “غازكو” إلى 127.5 مليون ريال

كشفت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، عن ارتفاع أرباحها إلى 127.5 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي، 2023 بنسبة 22%، مقارنةً بـالفترة نفسها من عام 2022.
وقالت “غازكو” إن أرباحها ارتفعت بـ54.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 71.4%، مقارنةً بـالربع الثاني من العام الماضي الذي حقق أرباحاً بـ31.8 مليون ريال.
وعزت الشركة، سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنةً بـالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع مجمل الربح بـ 14 مليون ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات، وانخفاض المصاريف التشغيلية بـ 3 ملايين ريال بسبب انخفاض مصاريف البيع والتوزيع. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن من الأسباب، ارتفاع إيرادات الحصة في الشركات الزميلة بـ3 ملايين ريال، وارتفاع إيرادات الاستثمارات بـ2 مليون ريال، وانخفاض تكاليف التمويل بـ 2 مليون ريال، مبينة أن ذلك جاء على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى بمليون ريال.