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جديد المحليات > بينها “بوليفارد” وقرية تراثية.. 35 فرصة استثمارية ببريدة
09/08/2023   6:30 م

بينها “بوليفارد” وقرية تراثية.. 35 فرصة استثمارية ببريدة

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أعلنت أمانة منطقة القصيم، ممثلة بالإدارة العامة للاستثمارات، عن طرح 35 فرصة استثمارية ببريدة أمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وقالت أمانة المنطقة إن الفرص المطروحة للربع الثالث من العام الجاري 2023، وهي تهدف إلى تحقيق التكامل في تطوير الخدمات مع القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة.

وأبانت أن من بين الفرص المطروحة، إنشاء وتشغيل قرية تراثية، و”بوليفارد الحائط”، وفندق، ومشروع لتدوير النفايات، ومراكز رياضية، ومركز خدمات صحية، إلى جانب مشروعات أنشطة تجارية متنوعة.

وأوضحت الأمانة أن معلومات الفرص الاستثمارية متاحة لكافة المستثمرين عبر بوابة الاستثمار في المدن “فرص”.

الفرص مطروحة للربع الثالث من العام الجاري 2023

وفق “أخبار 24”.

بينها “بوليفارد” وقرية تراثية.. 35 فرصة استثمارية ببريدة

جديد المحليات
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