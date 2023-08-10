رياح وأتربة بمكة والمدينة.. والحرارة مستمرة بالشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس)، أن تشهد أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الأجزاء الساحلية، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأشار المركز إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير.
وأضاف أن التوقعات تشير كذلك إلى سماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة الباحة، تمتد للأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، كما يستمر الطقس الحار على أجزاء من المنطقة الشرقية.
ويتوقع أن تسجل مدينتا الدمام والأحساء أعلى درجة حرارة بـ 47 درجة مئوية وكذلك حفر الباطن، فيما تسجل الحرارة في مكة المكرمة 46 درجة مئوية، و42 درجة في المدينة المنورة، و45 درجة في الرياض. وفق “أخبار 24”.
فيما يتوقع أن تصل درجات الحرارة في مدينة جدة إلى 41 درجة مئوية، وتصل في أبها إلى 32 درجة مئوية، بينما تصل في الطائف إلى 35 درجة مئوية.