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جديد المحليات > “جودة الحياة” يُوقّع اتفاقية لتمكين “الهواة”
10/08/2023   7:31 ص

“جودة الحياة” يُوقّع اتفاقية لتمكين “الهواة”

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وقّع برنامج جودة الحياة، مذكرة تعاون مع شركة “مرواس” للإنتاج المرئي والمسموع بهدف دعم الهُواة وتمكين أندية الهوايات في المجالات الثقافية والفنية والترفيهية.

وتتضمن الاتفاقية العمل المشترك بين الجانبين على دعم مبادرات برنامج جودة الحياة ذات الاهتمام المشترك تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 المرتبطة بهذه المجالات.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في زيادة المشاركة المجتمعية بالمجالات الثقافية من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة، ودعم الأكاديميات ذات العلاقة في قطاعات جودة الحياة والجهات التنفيذية المرتبطة بالبرنامج. وفق “أخبار 24”.

كما تهدف أيضاً إلى تقديم ورش العمل والبرامج التعليمية المرتبطة بالفنون والثقافة والترفيه للهُواة، والعمل على تأسيس أندية للهُواة بالمجالات الموسيقية والفنية وتمكين ودعم الهُواة، إضافة إلى التعاون بين الجانبين في المجالات التسويقية والإعلامية تعزيزاً للمحتوى الثقافي والفني والترفيهي.

“جودة الحياة” يُوقّع اتفاقية لتمكين “الهواة”

جديد المحليات
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