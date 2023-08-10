“الهزاع”: المملكة رائدة “الموهوبين”

أكدت الأمين العالم لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتورة آمال الهزاع، أن تجربة المملكة في اكتشاف ورعاية الموهوبين الممتدة لأكثر من 25 عاماً، تعد نموذجاً للتجارب الرائدة والأكثر شمولية على مستوى العالم، وتمثل اعتزازاً بتراث المملكة العربي الثقافي المرتبط بسلسلة من الحضارات الإنسانية.
واعتبرت أن المبادرة؛ تسعى لقيادة حراك لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم في عالمنا العربي، وتمكين قادة التغيير من الطاقات العربية الشابة والواعدة من أجل مستقبل زاهر.
وكشفت الهزاع عن أن “موهبة”؛ بشراكة نوعية مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو”، عملت على إطلاق مبادرة “الموهوبون العرب”، بهدف اكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين من الدول العربية.
تصريحات الهزاع تلك، جاءت، على خلفية إنهاء 387 موهوباً وموهوبة؛ من 16 دولة عربية؛ مشاركتهم في برنامج موهبة الإثرائي 2023 لطلبة مبادرة “الموهوبون العرب”، الذين احتفت بهم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي لدول الطلبة المشاركين.
وأقيم حفل لختام البرامج التي قدمت للطلبة الموهوبين، واحتضنتها جامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمختلف المجالات العلمية، على مدار نحو 3 أسابيع، تخللتها جوانب علمية ومهارية متطورة، وتدريب عالٍ من مدربين أكاديميين ومتخصصين.
وبحسب الطلبة المشاركون، فإن مشاركتهم كانت فرصة للاستزادة بالمعرفة والاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمؤسسات التعليمية السعودية، عادين ذلك تجربة مثرية اكتسبوا خلالها العديد من المهارات. وفق “أخبار 24”.
وجاء الطلاب بالإضافة إلى أبناء المملكة، من “الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسودان، والعراق، وعمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، واليمن”.