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رياضة > اتحاد الكرة يفتح عدد تسجيل الأجانب بفترات التسجيل
10/08/2023   7:35 ص

اتحاد الكرة يفتح عدد تسجيل الأجانب بفترات التسجيل

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قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن تكون قائمة أندية دوري روشن السعودي للمحترفين “أثناء فترات التسجيل” مفتوحة للاعبين غير السعوديين ودون تحديد حدّ أعلى، وذلك من خلال أنظمة التسجيل المعتمدة داخل الاتحاد السعودي فقط.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان له، أنه يتم تحديد اللاعبين المحترفين غير السعوديين بالحد المسموح به (8 لاعبين) عبر النظام الإلكتروني الخاص برابطة دوري المحترفين السعودي SPLIS وذلك خلال المهلة التي تحددها الرابطة وتنتهي بتاريخ 15 سبتمبر المقبل.

وجاء قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بهدف إتاحة فرصة أفضل للأندية واللاعبين خلال فترة الانتقالات، وتعزيزًا للدور الذي تقوم به رابطة دوري روشن للمحترفين المتمثل في اختصاصها بتنظيم وإدارة المسابقة من خلال اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين المصادق عليها من قبل مجلس إدارة الاتحاد. وفق “سبورت 24”.

ولما يحققه نظامها الإلكتروني (SPLIS) من ضوابط لقوائم الأندية، والتي يتم فيها تسجيل أسماء اللاعبين المحترفين السعوديين وغير السعوديين وفقًا للحدّ الأعلى المحدد سلفًا من قِبل الاتحاد.

اتحاد الكرة يفتح عدد تسجيل الأجانب بفترات التسجيل

رياضة
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