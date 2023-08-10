رونالدو يقود النصر لنهائي كأس الملك للأندية

نجح نادي النصر في التأهل إلى نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد الفوز على نظيره الشرطة العراقي بهدف دون رد، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية.
ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.
وينتظر النصر الفائز من مواجهة الهلال والشباب ليواجهه في نهائي البطولة العربية للأندية.
وصف المباراة
بدأ النصر بهجوم ضاغط على مرمى الشرطة وسدد تاليسكا كرة تصدى لها حارس الشرطة العراقي. وراوغ رونالدو مدافع فريق الشرطة العراقي وسدد كرة من يسار منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.وفق “سبورت 24”.
وأرسل رونالدو تمريرة من يسار منطقة الجزاء إلى ماني الذي سدد كرة يسارية لكنها بعيدة عن المرمى. وألغى حكم المباراة هدفاً لصالح النصر عن طريق رونالدو بداعي التسلل.
وحاول النصر مجدداً عن طريق تصويبة صاروخية من تيليس من خارج منطقة الجزاء لترتطم بعارضة مرمى الشرطة، وطالب ساديو ماني بالحصول على ركلة جزاء بعد تمريرة رونالدو لكن حكم المباراة طالب باستمرار اللعب.
ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79 من ركلة جزاء، وأنقذ نواف العقيدي فرصة مؤكدة بعد انفراد تام من أحمد فرحان مهاجم الشرطة العراقي في الدقائق الأخيرة.