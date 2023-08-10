الحمدان: أتمنى التوفيق لـ”الشباب” في الموسم المقبل

قال مهاجم الهلال، عبد الله الحمدان إنه يتمنى التوفيق للشباب فريقه السابق بالموسم الجديد بعد المباراة التي جمعت الفريقين في قبل نهائي كأس الملك سلمان للأندية مساء الأربعاء.
واختتم الحمدان أهداف الهلال في الفوز 3-1 على الشباب ولم يحتفل ليتأهل فريقه لمواجهة النصر في النهائي.
وانتقل الحمدان إلى الهلال من الشباب في فترة الانتقالات الشتوية عام 2021.
وقال الحمدان في تصريحات لـ SSC أحب نادي الشباب. لن أحتفل بأي هدف سأسجله في مرماه. له مكانة خاصة في قلبي. أتمنى له التوفيق.
وتمنى المهاجم البالغ عمره 23 عاما موسما ناجحا للهلال على يليه الشباب في النجاحات.
وأضاف أتمنى موسما مليئا بالنجاحات للهلال ثم الشباب. جماهير الشباب تحب عبد الله وأنا أحبهم.
ولا يرى الحمدان أن فريقه سيستعد بشكل مختلف للمباراة النهائية أمام رفاق كريستيانو رونالدو قائلا إن الإعداد للنهائي سيكون مثل الاستعداد لأي مباراة أخرى.وفق “سبورت 24”.