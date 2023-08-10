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رياضة > حارس الهلال: مواجهة النصر مثل أي مباراة
10/08/2023   7:36 ص

حارس الهلال: مواجهة النصر مثل أي مباراة

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أعرب حارس مرمى الهلال حبيب الوطيان عن سعادته بظهوره بمستوى قوي نال استحسان الجماهير في المباراة التي جمعت فريقه أمام الشباب في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وكان الوطيان شارك في المباراة بعد طرد الحارس الأساسي عبدالله المعيوف في الدقيقة 25 من عمر اللقاء الذي حسمه الهلال بالفوز 3-1 ليضرب موعدًا مع النصر في النهائي يوم السبت المقبل.

وقال الوطيان في تصريحات عقب نهاية اللقاء إنه يحرص على أن يكون مستعد دائمًا للمشاركة في المباريات وهذا سر ظهوره دائمًا بمستوى يرضي الجماهير في المباريات المهمة.وفق “سبورت 24”.

وعن مواجهة النصر والاستعداد لها كونه سيكون الحارس الأساسي قال الوطيان إن الاستعداد لمباراة النصر لا يختلف عن أي مباراة أخرى، حيث يسعى للظهور بصورة قوية وتقديم مستوى كبير يقود خلاله الفريق للتتويج باللقب.

حارس الهلال: مواجهة النصر مثل أي مباراة

رياضة
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