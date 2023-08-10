قبول 952 مرشحاً للوظائف التعليمية بنجران

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، (الخميس)، إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية والكشف الطبي لـ 952 مرشحاً ومرشحة للوظائف التعليمية لعام 1445هـ.
وأوضح مدير عام التعليم بنجران منصور آل شريم، أن الإدارة أنهت استعدادها مبكراً لاستقبال المرشحين والمرشحات لإجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية، مبيناً أنه تم تسيير حافلات لنقل المرشحين والمرشحات من مطار نجران إلى مقرات المقابلات الشخصية، حيث تم التنسيق مع مستشفى الملك خالد بالمنطقة لإجراء الفحص الطبي لهم.
من جهته، أوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية، منصور القحطاني أن الوظائف التي تم قبول المرشحين والمرشحات عليها في إدارة التعليم بالمنطقة تضمنت تخصصات الرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والإدارة، متمنيًا للجميع التوفيق في أداء رسالتهم التربوية. وفق “أخبار 24”.