3.7 مليار لمستفيدي”حساب المواطن” في أغسطس

كشف برنامج حساب المواطن، عن تفاصيل الدفعةالـ69 الخاصة بالدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، التي تم إيداعها اليوم (الخميس).
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أنه تم إيداع 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.
وأوضح أن إجمالي ما دفعـه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من171 مليار ريال منها 2.35 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 76% من المستفيدينتحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1827 ريال.
وأضاف الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين منالبرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 76%، وبلغ عدد التابعين8.3 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من699 ألف مستفيد، مشكلين 24% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وبدأ البرنامج في وقت سابق اليوم، إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس الجاري في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم، مشيراً إلى أن الإيداع شمل الدعم الإضافي، وستستمر عمليات الإيداع حتى نهاية اليوم.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناء على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قد وجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي للمستفيدين حتى دفعة شهر سبتمبر المقبل، مع استمرار فتح التسجيل.