نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 0.5% في يونيو
10/08/2023   4:18 م

ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 0.5% في يونيو

+ = -
38

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في شهر يونيو 2023 بنسبة 0.5%، مقارنة بشهر مايو الماضي.

وكشفت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي انخفاض مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 1.6% على أساس سنوي بتأثير مباشر من نشاط التعدين واستغلال المحاجر، إذ انخفض مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.5% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق.

وسجل مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية، ومؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز تحقيق ارتفاعات سنوية متتالية بلغت نسبتها خلال شهر يونيو من العام الحالي 10.1 % و 25% على التوالي، وذلك مقارنة بشهر يونيو 2022 م.

يُشار إلى أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهرياً ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

ارتفاع مؤشر الصناعات التحويلية
وفق “أخبار 24”.

ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 0.5% في يونيو

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885269704.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com