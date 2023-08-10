“الاستثمارات” يعلن تأسيس “FMTECH” لإدارة المرافق

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم (الخميس)، تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق “FMTECH”، والمختصة بتقديم خدمات متكاملة في مجالات، إدارة المرافق، والطاقة، والنفايات، والصيانة، والتنظيف، والأمن، وخدمات تنسيق الحدائق.
وأوضح الصندوق أن الشركة تهدف إلى تعزيز الاستدامة التنموية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع إدارة المرافق محلياً، وذلك من خلال التركيز على إدارة المرافق بما يسهم في خفض التكاليف، وإطالة العمر الافتراضي للمنشآت لمختلف مشاريع التطوير العقاري بالمملكة.
وأشار إلى أنه من مهام الشركة كذلك تقديم خدمات استشارية من خلال استخدام أحدث التقنيات المتبعة، كتطوير منصة رقمية موحدة لجمع البيانات الخاصة بالمرافق والعمل على الاستفادة منها.
وأضاف أن الشركة ستقدم خدماتها المتنوعة والمتخصصة لإدارة المرافق لقطاعات استراتيجية وتنموية في الاقتصاد المحلي، مثل المؤسسات الصحية والمرافق الصناعية، والوجهات الترفيهية، ومرافق الطيران، والمؤسسات التعليمية، إضافةً إلى المجمعات التجارية، ومكاتب الأعمال، والأحياء السكنية وغيرها.
وأفاد الصندوق بأن تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق “FMTECH” يأتي تماشياً مع استراتيجية الصندوق لإطلاق وتمكين القطاعات الواعدة، بهدف دعم التنوع الاقتصادي، وإيجاد حلول مستدامة، والعمل على توطين التقنيات ونقل المعرفة في المملكة. وفق “أخبار 24”.
ومنذ عام 2017، قام الصندوق بتأسيس العديد من الشركات في 13 قطاع استراتيجي محلي، من ضمنها الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف)، التي تهدف إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) التي تهدف إلى إدارة استثمارات الصندوق في قطاع إعادة التدوير في المملكة.