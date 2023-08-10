159 % ارتفاعاً بمخالفات النقل العام

كشفت الهيئة العامة للنقل عن زيادة في عدد المخالفات المرصودة على وسائل النقل العام خلال عام 2022م، بنسبة تصل إلى 159%، حيث تم رصد 414 ألف مخالفة العام الماضي مقارنة مع 160 ألف مخالفة تم رصدها في عام 2021م.
ووفقاً لتقرير صادر عن الهيئة العامة للنقل، جاء توزيع المخالفات المرصودة على النحو التالي: “37% نقل البضائع على الطرق البرية، و29% أجرة-منشآت، و24% أجرة عامة وأجرة مطار أفراد.
أشار التقرير إلى أن إجمالي المركبات المسجلة في منصة “وصل” بلغ 328 ألف مركبة، بمعدل يومي يقدر بنحو 11 ألف مركبة يومياً، إذ تعمل منصة “وصل” على ربط المنشآت العاملة في القطاع مع الجهات التنظيمية، بحيث تُمكّن الهيئة العامة للنقل من ضبط ومراقبة أنشطة النقل البري، من مركبات الأجرة وشاحنات النقل ووسطاء الشحن الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.