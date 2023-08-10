رفع كفاءة مطار الأحساء إلى مليون مسافر سنوياً

أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام “داكو”، المهندس محمد الحسن أنه مع انتهاء أعمال تطوير مطار الأحساء الدولي، سترتفع قدرته التشغيلية لخدمة مليون مسافر سنوياً.
وقال إن نسبة المسافرين بالمطار ارتفعت بنهاية شهر يوليو الماضي، إلى 22.6% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، كما نمت الحركة الجوية بنسبة 14.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واطلع الحسن (الخميس) على سير أعمال مشروع تطوير المطار، ومرافقه الخاضعة للتطوير والتأهيل، والمدرج ومناطق أعمال العمليات الجوية، ووشاهد عرضا لقطاع المشاريع والدعم الفني بـ “داكو” يوضح مراحل العمل وسيره حسب الخطط المرتبطة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن التطوير القائم يشمل البنية التحتية التقنية للمعلومات، والأنظمة الرقمية لرحلات الطيران، وتوفير منطقة مخصصة للخدمات الأرضية، وتأهيل وتطوير أنظمة السلامة داخل الصالات، وإعادة تأهيل طريق الخدمة بمسافة 1.7 كم ضمن منطقة الساحة.