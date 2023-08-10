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جديد المحليات > “الإحصاء” تطلق منصة للبيانات “الاقتصادية”
10/08/2023   4:17 م

“الإحصاء” تطلق منصة للبيانات “الاقتصادية”

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أطلقت الهيئة العامة للإحصاء منصة البيانات الاقتصادية التي تهدف إلى تمكين الباحثين والمهتمين بمتابعة الشأن السعودي الاقتصادي، وتوفر البيانات والإحصاءات الاقتصادية للمنظمات المحلية والدولية، في إطار تعزيزها لخدماتها الرقميَّة.

وأوضحت الهيئة أن المنصة تعرض أبرز البيانات والمؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بإحصاءات الأسعار، والطاقة، والناتج المحلي الإجمالي، والتجارة الدولية، وسوق العمل، وإحصاءات الأعمال وغيرها من البيانات الإحصائية الاقتصادية الأخرى.

وأشارت إلى أن إطلاق هذه المنصة جاء تيسيرًا لعملية وصول المستفيدين إلى البيانات والمؤشرات المتخصصة في المجال الاقتصادي، وتوفيرها عبر الخرائط التفاعلية، وتمكين المستخدمين من تحميلها وفق الصيغ التي تساعد على تعزيز الدراسات والبحوث وتوفير بيانات محدثة وذات جودة عالية تمكن المهتمين من متابعة الشأن الاقتصادي السعودي.

المنصة تساعد الباحثين على الوصول للمؤشرات الاقتصادية

وفق “أخبار 24”.

“الإحصاء” تطلق منصة للبيانات “الاقتصادية”

جديد المحليات
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