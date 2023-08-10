“التنمية الزراعية” يدعم صغار المزارعين عَبْر “ريف”

وقّع صندوق التنمية الزراعية مذكرة تفاهُم مع مؤسسة ريف الأهلية، بهدف الإسهام في رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية والحرفيين وزيادة الكفاءة والإنتاجية وتعزيز قدراتهم الفنية والإنتاجية ومن خلال برامج التدريب والتأهيل.
وأوضح الصندوق أن المذكرة تهدف إلى تنفيذ الأعمال المستهدفة لدى الصندوق والموجهة للمستفيدين من صغار المزارعين والأسر الريفية المنتجة والحرفيين، وتمكين ودعم وتطوير الجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية في المناطق المستهدفة لخدمة صغار المنتجين الزراعيين وأسرهم.
وأشار إلى أنه من أهداف المذكرة أيضًا تأهيل وتدريب وتقديم خدمات الإرشاد والدعم لصغار المزارعين والأسر الريفية، للوصول إلى الإنتاج الأمثل للمنتجات الزراعية، إضافة إلى تبادل الاستشارات والبيانات والمشاركة في وِرَش العمل والمؤتمرات. وفق “أخبار 24”.