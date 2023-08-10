“مناصب” قيادية بـ”أرامكو”

كشفت شركة أرامكو السعودية عن استحداث مناصب جديدة لنواب تنفيذيين للرئيس في قطاعي أعمال “التنقيب والإنتاج”، و”التكرير والكيميائيات والتسويق”.
وقالت الشركة، في بيان الخميس، إنه بناءً على موافقة مجلس الإدارة، اعتباراً من 1 سبتمبر 2023م سيتم استحداث المناصب الجديدة، ويعين عبدالحميد الدغيثر نائباً تنفيذياً للرئيس في قطاع الأعمال للتنقيب وهندسة البترول والحفر، كما يعين عبدالكريم الغامدي نائباً تنفيذياً للرئيس في قطاع الأعمال للغاز. وكلاهما يرتبط إدارياً بالرئيس للتنقيب والإنتاج.
وقررت الشركة تعيين إبراهيم البوعينين نائباً تنفيذياً للرئيس في قطاع الأعمال للتصنيع العالمي، كما تم تعيين ياسر مفتي نائباً تنفيذياً للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء. وكلاهما يرتبط إدارياً بالرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق. وفق “أخبار 24”.
ويأتي استحداث المناصب الجديدة في أعقاب استحداث منصبي الرئيس للتنقيب والإنتاج، والرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في يوليو من هذا العام؛ للإسهام في تحقيق استراتيجية الشركة على المدى البعيد عبر محفظتها العالمية، وسلسلة القيمة لديها.