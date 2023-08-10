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جديد المحليات > “الأسهم” يغلق مرتفعاً عند 11424 نقطة
10/08/2023   7:42 م

“الأسهم” يغلق مرتفعاً عند 11424 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم، (الخميس)، مرتفعاً 138 نقطة عند مستوى 11424 نقطة، بتداولات 6.2 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 215 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 133 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجُع.

وسجلت أسهم شركات: المراعي، والعربية، والصناعات الكهربائية، وتوبي، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعاً، بينما سجلت أسهم شركات: الباحة، والمتحدة للتأمين، وجدوى ريت السعودية، وميدغيلف للتأمين، ورعاية الأكثر انخفاضاً.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية “نمو”، منخفضاً 121 نقطة عند مستوى 23580 نقطة، بتداولات 45 مليون ريال، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.5 مليون سهم. وفق “أخبار 24”.

“الأسهم” يغلق مرتفعاً عند 11424 نقطة

جديد المحليات
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