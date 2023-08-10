أمير الشرقية يحتفي بالفائزين في الفورمولا 1 لـ”إثراء”

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، أهمية البرامج العلمية والمعرفية التي تتطلب صناعة وبناء فكر لمستقبل واعد، جاء ذلك خلال استقباله فريقين ضمن الفرق الثلاثة الفائزة التي تأهلت للمرحلة الأخيرة في برنامج الفورمولا “1” في المدارس، الذي يقيمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”.
وتخلل اللقاء استعراض الإنجازات والمراحل التي يتضمنها البرنامج بعد أن أصبح على مستوى المملكة، وجمع أكثر من 200 طالب وطالبة من 50 مدرسة، اجتازوا مرحلة التأهيل والتدريب التي يقدمها البرنامج التي استمرت مدة شهرين متواصلين إذ واصل بها المشاركون التميز عبر الشغف والإبداع لقيادة مستقبل معرفي وريادة مستدامة.
وأشار الأمير سعود إلى الدور الذي تحققه البرامج العلمية الهادفة، بما ينعكس على تحفيز الشباب ومشاركتهم محلياً ودولياً، كما قدم التهنئة لفريق “شاهين” الذي حصد المركز الأول وفريق “أوركس” بعد حصولهما على مراتب متقدمة في برنامج الفورمولا (1) في المدارس محلياً.
وعبر أعضاء الفرق عن شكرهم لأمير المنطقة الشرقية على توجيهاته السديدة، التي ستنعكس إيجاباً على دعمهم وتحفيزهم استعداداً للمنافسة الدولية التي ستشارك بها 55 دولة حول العالم مطلع شهر سبتمبر 2023 في سنغافورة. وفق “أخبار 24”.
وانطلق البرنامج بمراحل تدريجية من حيث اختيار الطلبة عبر لجان مختصة، علاوة على تدريبهم وإعدادهم بما يتواكب مع متطلبات البرامج ووفقاً لمعاييره العالمية، كما ينتقل الطلبة إلى مرحلة المنافسة الوطنية داخل كل منطقة ويليها المسابقة على مستوى المناطق وهي التصفيات نصف النهائية وصولاً إلى مرحلة التصفيات النهائية التي تأخذ بالفائزين إلى المشاركة العالمية وسط استعدادهم لخوض المنافسة مع كافة الفرق العالمية.
وقد تمكّنت من الفوز في التصفيات النهائية التي أقيمت في إثراء مطلع يونيو 2023 ثلاث فرق وهي: شاهين، أوركس، وفريق عبية، من بين 15 فريقاً مشاركاً من 5 مناطق على مستوى المملكة.