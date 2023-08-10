اتفاقية بين “الاتصالات” و”المسار الرياضي” بالاستثمار الرقمي

وقَّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اتفاقية مع “مؤسسة المسار الرياضي”؛ لتحفيز وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والاتصالات والتقنية، ودعم البيئة التشريعية والتنظيمية الكفيلة بتسريع عملية التحوّل الرقمي.
وسيعمل الجانبان بموجب الاتفاقية، على تعزيز تعاونهما في تخطيط الاستثمار للبنية التحتية الرقمية وتقنيات الاتصالات، وتحفيز وتشجيع الاستثمار لتحسين جودة الحياة من خلال التقنية، وإعداد نماذج الأعمال وتطوير البنية التحتية الرقمية.
كما تشمل، استكشاف الفرص لاستخدام تقنيتي الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، وتفعيل تبني التقنيات التي تسهم في تسريع التحوّل الرقمي، ومعالجة معوقات التحول من خلال المشاريع الاستكشافية، والاستفادة من مبادرة “مهارات المستقبل”، وما تتضمنه من دورات ومعسكرات نوعية في مجال التقنيات الحديثة، إلى جانب تطوير حلول رقمية تسهم في تطوير تجربة المستفيد من المسار الرياضي عبر برامج الوزارة. وفق “أخبار 24”.
مثل وزارة الاتصالات في توقيع الاتفاقية، وكيل الوزارة المهندس بسام البسام، ومن جانب المؤسسة رئيس قطاع الخدمات العامة والبيئة والاستدامة ديرن بريانت، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.