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10/08/2023   7:49 م

مشاريع مبتكرة في برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي

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استعرض الطلاب المشاركون في فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2023 نماذج من أبرز مشاريعهم ومنجزاتهم العلمية، كابتكار محطة ذكية للطاقة الشمسية، ومركبة استكشافية بمولد طاقة مائي، ومزرعة ذكية صديقة للبيئة، وتوظيف المحركات الكهربائية باستخدام تقنية النانو لتحسين جودة المحرك كهربائياً وميكانيكياً.

كما استعرضوا خلال البرنامج الذي استمر 3 أسابيع مشاريع اختراع كاشف الزلازل، ومضخة الفسفور، وتطهير بيض فقس الدجاج باستخدام مطهرات الزيوت الطبيعية، إضافةً إلى مجموعة من الدراسات الطبية المتنوعة.

وتضمنت الفعاليات مجموعة من الأركان تعرض ابتكارات وأبحاث الطلبة في مختلف مسارات البرنامج التي شملت: الطاقة المتجددة، والعلوم الطبية الحيوية، والتشريح ووظائف الأعضاء، والفيزياء بين النظرية والتطبيق، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي.

ونظم البرنامج جامعة الملك فيصل ممثلة بالمركز الوطني للموهبة والإبداع بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وبحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي. وفق “أخبار 24”.

وأكد الدكتور العوهلي أهمية استمرار الطلبة في تحصيل العلوم والمعرفة، وعدم التوقف عند هذا البرنامج، والسعي نحو التطوير المستمر، منوهاً بدعم الجامعة لبرامج الموهوبين وتنمية وتطوير مهاراتهم.

مشاريع مبتكرة في برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي

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