“أمطار” بعدة مناطق و”الأحساء” الأعلى حرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية اليوم (الجمعة) على أجزاء من عدة مناطق، محذراً من الرياح النشطة المثيرة للأتربة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وجاء في توقعات الأرصاد، بأن تسجل الأحساء ورفحاء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ47 مئوية، فيما تكون الحرارة في مكة المكرمة والدمام 46 درجة، و45 درجة بالرياض، و44 درجة بالمدينة المنورة وبريدة، بينما تصل إلى 40 درجة في جدة، وأبها 32 درجة.
وأشار التقرير اليومي للطقس إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي نجران والشرقية، محذراً من استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة على الأجزاء الساحلية.