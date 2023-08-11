“سوق المال” يطلق برنامج لتأهيل “الخريجين”

أطلقت هيئة السوق المالية برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين في دفعته الثانية عشرة، من أجل رفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين.
ويهدف البرنامج إلى التأهيل على رأس العمل، والحصول على الشهادة المهنية، والتطبيق العملي للدور التشريعي والرقابي لهيئة السوق المالية، ودعم المشاركين لحضور برامج الإعداد للشهادات المهنية وإجراء الاختبارات ذات العلاقة ورفع مستوى المعارف.
كما يهدف إلى تنمية الجدارات الوظيفية ورفع مستوى المعارف، واكتساب الجدارات الوظيفية والاطلاع والإلمام بالأنظمة واللوائح وإجراءات العمل ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.