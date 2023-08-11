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رياضة > الأهلي يحصل على شهادة الكفاءة المالية
11/08/2023   7:13 ص

الأهلي يحصل على شهادة الكفاءة المالية

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كشف نادي الأهلي في الساعات الأولى من يوم الجمعة، حصوله على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة، التي تتيح له تسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وقال نادي الأهلي إنه استوفى التزاماته المالية والتعاقدية حسب النطاق المحدد حتي تاريخ 31 مارس 2023، وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

ويبدأ فريق الأهلي العائد لدوري روشن، مشوار منافسات الجولة الأولى للموسم الجديد 2023-2024، عندما يستضيف نظيره الحزم مساء الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

وتعاقد الأهلي -العائد لدوري المحترفين بعد موسم واحد في الدرجة الأولى (يلو)- خلال الانتقالات الصيفية 2023، كلا من رياض محرز وروبرتو فيرمينو وإدوار مندي وآلان سانت-ماكسيمين وفرانك كيسي، والمدافع روجر إيبانيز. كما تعاقد الفريق الجداوي مع المدرب الألماني ماتياس يايسله بعد رحيله عن سالزبورج النمساوي.

الكفاءة المالية للأهلي

وفق “سبورت 24”.

الأهلي يحصل على شهادة الكفاءة المالية

رياضة
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