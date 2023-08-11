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جديد المحليات > “مطارات جدة”:”114 مليون مسافر” بـ2030
11/08/2023   7:15 ص

“مطارات جدة”:”114 مليون مسافر” بـ2030

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كشفت شركة مطارات جدة، عن سعيها لزيادة حركة المُسافرين إلى 114 مليون مسافر وتدشين وجهات سفر جديدة لأكثر من 150 وجهة بحلول عام 2030.

وأكد رئيس مجلس المديرين في شركة مطارات جدة، المهندس رائد المديهيم، أن الخطة تتضمن أيضاً زيادة الإيرادات غير الجوية إلى 45% من إجمالي الإيرادات، مع إطلاق المزيد من الخدمات النوعية بمختلف المواسم.

وجرى خلال الفترة الأخيرة إطلاق وتطوير بعض الخدمات للمسافرين، بينها استحداث مصفوفة لقياس توازن كثافة الحركة، واعتماد منطقة شحن للمجموعات، وتطبيق النمط التشغيلي المشترك، وتنفيذ مبادرة “مسافر بلا حقيبة”. وفق “أخبار 24”.

“مطارات جدة”:”114 مليون مسافر” بـ2030

جديد المحليات
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