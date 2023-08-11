المدربون بـ”روشن 2023″.. سيطرة برتغالية وعودة لسابقين

شهدت الانتقالات الصيفية 2023 إبرام العديد من الصفقات العالمية لأندية دوري روشن، وهو الميركاتو التاريخي للكرة السعودية الذي قابله تعاقدات مع مدربين متميزين وعالميين.
وغلبت الجنسية البرتغالية على تعاقدات أندية دوري روشن؛ حيث يتواجد بالقائمة 6 مدربين من أصل 18 سيظهرون بالنسخة المقبلة من المسابقة، تلتها الجنسية الكرواتية بواقع 3 مدربين فيما تنوعت جنسيات المدربين بالتسع أندية الأخرى بين: “ألمانيا وهولندا وبلجيكا ورومانيا وصربيا واليونان وإنجلترا والبرازيل وبولندا”.
العائدون لدوري روشن
وشهد كذلك ميركاتو المدربين خلال الانتقالات الصيفية الجارية عودة مدربين سبق لهم التواجد في دوري روشن مثل: البرتغالي جورجي جيسوس الذي يقود فريق الهلال وكذلك الكرواتي سلافن بيليتش الذي سيدرب الفتح.
وسبق وتولى جيسوس القيادة الفنية لفريق الهلال في موسم 18/19 قبل أن يرحل في الموسم التالي لتدريب فلامنجو البرازيلي ثم فنربشخة والترجي قبل العودة مرة أخرى للهلال، فيما سبق ودرب سلافين فريق الاتحاد في موسم 18/19 قبل أن يتولى القيادة الفنية لفريق وست بروميتش الإنجليزي في الموسم التالي.
أول مرة تدريب بالمنطقة العربية
ولعل من أبرز الأسماء اللامعة التي ستظهر على رأس القيادة الفنية بدوري روشن في الموسم المقبل هو الإنجليزي ستيفين جيرارد والذي سبق أن درب في الفئات السنية بنادي ليفربول قبل أن يتولى مهمة الرجل الأول في نادي رينجرز الإسكتلندي ثم أستون فيلا الإنجليزي قبل القدوم للاتفاق.
وهي التجربة الأولى لمدرب الاتفاق في المنطقة العربية وهو الأمر المماثل أيضًا لعدد آخرين من المدربين يظهرون للمرة الأول مثل المدير الفني لفريق الأهلي الألماني ماتياس يايسله الذي سبق وتولى القيادة الفنية للفريق الأول بنادي ليفيرينغ وريد بول سالزبورغ في النمسا.
وجوه مألوفة بالمنطقة العربية
وهو الأمر الذي يقابله مدربون كان لهم تجارب بالمنطقة العربية مثل البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر الذي سبق أن درب نادي الدحيل القطري وكذلك مدرب الشباب مارسيل كايزر الذي سبق أن درب الجزيرة الإماراتي.
وجوه مستمرة وأخرى جديدة
وبخلاف التعاقدات الجديدة مع المدربين احتفظ نادي الاتحاد بمدربه البرتغالي نونو سانتو الذي قاده في الموسم الماضي 2023/2022؛ حيث توّج معه ببطولتين وهما الدوري وكأس السوبر السعودي، كما استمر أيضًا البرازيلي شاموسكا على رأس القيادة الفنية لنادي التعاون الذي أنهى معه الموسم الماضي في المركز الخامس وكذلك الروماني كوزمين كونترا المدير الفني لفريق ضمك والصربي فوك رازوفيتش مدرب الفيحاء.
وأبقى كذلك الوحدة على المدرب التشيلسي سييرا واستمر البرتغالي بيدرو إيمانويل على رأس القيادة الفنية لفريق الخليج.
وكان الطائي قد أعلن قبل جولتين من نهاية الموسم الماضي التعاقد مع الكرواتي كريسمير ريزيتش لقيادته في الموسم المقبل 2023/24، فيما تعاقدت إدارة أبها مع البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش وتعاقد الرائد في يوليو الماضي مع المدرب الكرواتي إيجور يوفيتشيفيتش. وفق “سبورت 24”.
وأعلن نادي الرياض تعاقده مع المدرب البلجيكي يانييك فيريرا لقيادة فريقه في دوري روشن للمحترفين بعدما سبق أن درب نادي الفتح، فيما جدد نادي الأخدود ـ الصاعد للنسخة المقبلة من دوري المحترفين ـ الثقة في البرتغالي جورجي مندوسا، فيما أبقى نادي الحزم على البرتغالي فيليبي غوفيا.