“الانضباط” تقبل اعتذار ثامر الحمود.. وتعلن بديله

وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على قبول الاعتذار الذي تقدم به عضو لجنة الانضباط والأخلاق ثامر بن عبدالله الحمود عن عدم الاستمرار في منصبه، وذلك لظروفه العملية.
كما قرر المجلس تعيين ياسر بن عبدالله آل حماد عضوًا في لجنة الانضباط والأخلاق وفق الفقرة 4 من المادة 35 من النظام الأساسي، على أن تتم المصادقة على تعيينه من أعضاء الجمعية العمومية وفقًا للفقرة 10 من المادة 23 من النظام الأساسي للاتحاد.
وقدم رئيس الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، شكره وتقديره للحمود على ما قدم من عمل خلال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة. وفق “سبورت 24”.
ويحمل آل حماد درجة الماجستير في القانون الدولي المقارن من الولايات المتحدة الأمريكية، وسبق أن عمل في عدد من مجالات القانون المختلفة بخبرة تتجاوز 14 عامًا.