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جديد المحليات > نيابةً عن ولي العهد.. بدر بن سلطان يشهد نهائي “العرب”
11/08/2023   7:13 ص

نيابةً عن ولي العهد.. بدر بن سلطان يشهد نهائي “العرب”

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يشهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، المباراة النهائية للنسخة الحالية من البطولة العربية لكرة القدم، على كأس الملك سلمان للأندية بين فريقي الهلال والنصر، والتي ستقام الساعة السادسة من مساء بعد غدٍ السبت 12 أغسطس 2023، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز؛ شكره وعظيم امتنانه لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته الكريمة لهذه النسخة من البطولة العربية، وللأمير محمد بن سلمان، على دعمه واهتمامه الكبير بالاتحاد العربي، ومختلف برامجه المقامة، معربًا عن شكره لنائب أمير منطقة مكة المكرمة، على حضوره هذا الحدث الرياضي العربي المميز. وفق “سبورت 24”.

وهنأ وزير الرياضة في الختام فريقي الهلال والنصر على وصولهما للمباراة النهائية لهذه النسخة من البطولة العريقة، مقدمًا شكره للفرق العربية المشاركة كافة، على ما أظهروه من مستويات مميزة وأداء مشرف، اتسم بالروح الرياضية العالية، وهو ما أسهم في إظهار البطولة بصورة فنية مميزة للمتابعين والجماهير الرياضية كافة، من داخل الدول العربية وخارجها.

نيابةً عن ولي العهد.. بدر بن سلطان يشهد نهائي “العرب”

جديد المحليات
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