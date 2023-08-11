من “5 آلاف لـ100 ألف”.. رسوم تقديم منتجات “التبغ”

قدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رسوم تقديم منتجات التبغ لتتراوح من 5 آلاف ريال كحد أدنى إلى 100 ألف ريال.
وأفادت الوزارة، في لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ بأنه يتم تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، وفقاً للفئات التي حددتها، حيث صنفت مناطق المملكة لـ5 فئات أساسية، بجانب تصنيفات فرعية “أ” و”ب” و”ج” للإشارة للأماكن الأكثر جاذبية لنشاط تقديم منتجات التبغ، وقدرت في كل تصنيف قيمة تقديم منتجات التبغ.
وقدرت الوزارة قيمة رسم ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ للمطاعم أو المقاهي في مرافق الضيافة السياحية المصنفة فئتها بخمسة نجوم أو أعلى ما عدا المخيمات بـ 100 ألف بالتصنيف الأول، و60 ألفاً بالتصنيف الثاني، و40 ألفاً بالتصنيف الثالث، و20 ألفاً بالتصنيف الرابع، و10 آلاف بالتصنيف الخامس، في حين تبدأ قيمة الرسوم في مرافق الضيافة السياحية المصنفة فئتها بأربعة نجوم ما عدا المخيمات من 50 ألفاً بالتصنيف الأول، و30 ألف ريال بالتصنيف بالثاني، و20 ألف ريال بالتصنيف الثالث، و10 آلاف بالتصنيف الرابع، و5 آلاف بالتصنيف الخامس.
وأضافت الوزارة أن قيمة رسم ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ في المطاعم والمقاهي من 10 آلاف إلى 30 ألفاً بالتصنيف الأول، ومن 10 آلاف إلى 20 ألفاً بالتصنيف الثاني، و15 ألفاً بالتصنيف الثالث، و10 آلاف بالتصنيف الرابع، و5 آلاف بالتصنيف الخامس، في حين يتم تحصيل رسم بنسبةٍ قدرها 100% من إجمالي مبيعات منتجات التبغ لمحل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، على ألا تقل قيمة الرسم عن 25 ريالاً لكل وحدة. وفق “أخبار 24”.
وشددت على المرخص له بتقديم منتجات التبغ، عند نهاية كل شهر ميلادي بتقديم حساب شهري للبلدية عن المبيعات متضمناً مبلغ الرسم في بند مستقل وذلك خلال خمسة أيام، في حين يمكن تحصيل رسوم إصدار ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها في المواسم والفعاليات على أساس يومي، وذلك بقسمة قيمة الرسم على عدد أيام السنة، على ألا تقل قيمة رسم الترخيص عن 5.000 ريال عند احتساب قيمة الرسم.
يذكر أن التصنيف الأول من جدول رسوم تقديم منتجات التبغ يشمل الأمانات الكبرى، وهي أمانات مناطق الرياض، والعاصمة المقدسة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، ومحافظة جدة.