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جديد المحليات > الترخيص لـ”درة التنمية” بنقل الغاز “الجاف”
11/08/2023   7:13 م

الترخيص لـ”درة التنمية” بنقل الغاز “الجاف”

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وافق وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، على الترخيص لشركة درة التنمية المتقدمة لإنشاء خط أنابيب وتملكه وتشغيله لنقل الغاز الجاف من نقطة الربط بخط أنابيب أرامكو السعودية إلى مصنع الشركة في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، حيث ستكون مدة الترخيص 25 عاماً.

ويبدأ العمل بالقرار اعتباراً من نشره (الجمعة) في الجريدة الرسمية، على أن يستمر سارياً ما لم يصدر خلافه، مع إلغاء جميع ما يتعارض معه من قرارات. وفق “أخبار 24”.

كما يخضع لجميع ما تقضي به الأوامر والأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات والقرارات ذات العلاقة وما يطرأ عليها من تعديلات.

الترخيص لـ”درة التنمية” بنقل الغاز “الجاف”

جديد المحليات
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