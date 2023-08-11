انطلاق معرض التمور الثاني بالرياض

دشّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، معرض التمور الموسمي الثاني في الرياض، والذي سيستمر لـ 60 يومًا، بمشاركة عدد من الجمعيات الزراعية.
ويهدف المعرض الذي يُقام بالشراكة بين إمارة المنطقة، والمركز الوطني للنخيل والتمور إلى دعم قطاع النخيل والتمور والذي تبلغ قيمة مساهمته 7.5 مليار ريال، بما يعادل 12% من إجمالي الناتج الزراعي بالمملكة.
ويُقام المعرض بسوق الروابي للخضار والفواكه من الساعة الـ4 عصرًا وحتى الـ11 مساءً، بمشاركة أكثر من 50 مزارعًا وعارضًا، ويضم العديد من المنتجات المشتقة من التمور من مختلف مناطق المملكة.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للجمعيات الزراعية والتسويق بالوزارة سليمان الجطيلي، أن المعرض يهدف لتعزيز المناخ التسويقي للتمور بمنطقة الرياض، وتوفير البيئة المناسبة لرفع الفوائد للمزارعين والمستثمرين والمستهلكين.
وتابع أن المعرض يستهدف المزارعين الحاصلين على علامة تمور السعودية، وشهادة الزراعة العضوية والجودة، كما يسعى لتفعيل دور المزارع من خلال تسويق محصوله وعرضه بشكل مباشر داخل المعرض.
في السياق نفسه، أفاد مدير فرع الوزارة بمنطقة الرياض المكلف فهد الحمزي، بأن تنظيم هذه المعارض سنويًا على مستوى المملكة، يمثل فرصة كبيرة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتصدير التمور إلى خارج المملكة ويعزز مفهوم الاستثمار المحلي.
وأكد الحمزي أن المعرض يمكّن المزارعين من تسويق منتجاتهم والاستفادة من العائد المادي؛ لتطوير أعمالهم الزراعية دون مقابل من خلال تزويدهم بركن خاص مجهز بالكامل لعرض منتجاتهم وبيعها.
يُشار إلى أن المملكة تحتل المرتبة الأولى عالميًا في صادرات التمور لعام 2021 من حيث القيمة، حيث بلغت 12.15 مليار ريال.
ويبلغ إنتاج منطقة الرياض من التمور، أكثر من 400 ألف طن تمثل نسبة 24% من إجمالي إنتاج المملكة، فيما يبلغ عدد النخيل بالمملكة أكثر من 33 مليون نخلة بنسبة 27%من إجمالي النخيل في العالم.
وفق “أخبار 24”.