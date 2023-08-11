“10.7 مليار” منافع التأمين بـ”يوليو”

قدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إجمالي مصروفات المنافع التأمينية لشهر يوليو الماضي بأكثر من 10.7 مليار ريال.
وأضافت أن تعويضات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” تجاوزت 78 مليون ريال، بينما بلغت المنافع المصروفة لفرع الأخطار المهنية أكثر من 15.5 مليون ريال.
وأشارت إلى إنجاز أكثر من 2.8 مليون معاملة إلكترونية، فيما بلغ زوار الموقع الإلكتروني للمؤسسة أكثر من 1.9 مليون زائر، بينما تخطى عدد المسجلين الجدد في البوابة حاجز الـ 124 ألف مستخدم.
وأبانت أن عدد المشتركين والمستفيدين وأصحاب عمل استفادوا من قنوات خدمة العملاء المقدمة على مدار الساعة، حيث بلغ عدد المستخدمين لخدمة “الزيارة الافتراضية” أكثر من 23.1 ألف مستخدم، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمة “واتس آب” أكثر من 12.7 ألف عميل.
وأشارت إلى أن الاستفسارات الواردة لحساب المؤسسة للعناية بالعملاء عبر منصة “تويتر” بلغت أكثر من 20.6 ألف استفسار، في حين استقبلت المؤسسة أكثر من 72 ألف اتصال عبر مركز الاتصال، بينما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من المحادثات الفورية أكثر من ألف مستفيد. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأن عدد محملي تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية بلغ أكثر من 128 ألف تحميل جديد في حين بلغ عدد المستخدمين لخدمة الإنسان الرقمي “أمين” أكثر من 33.9 ألف مستخدم.
يذكر أن إجمالي زيارات الالتزام التأميــني بلغــت أكــــثر مـــن 11.8 ألف زيارة، في حين بلغت الزيارات الوقائية أكثر من 4.4 ألف زيارة توعوية للمنشــــآت لنشر الوعي عن الصحة والسلامة المهنية، مشددة على جميع المنشآت بضرورة الالتزام بالضوابط، ومعالجة الملاحظات التي تم رصدها من قبل الفرق الميدانية للمؤسسة وفروعها والمتمثلة في التسجيل غير الحقيقي للمشتركين، ووضع عوائق أمام أدوات السلامة، وعدم وجود سجل لإصابات العمل.