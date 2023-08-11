فرص ومشاريع لدعم السياحة بـ”الشرقية”

اطلع فريق من صندوق التنمية السياحي، على أهم الفرص والمشاريع الاستثمارية النوعية والريادية التي تشهدها المنطقة الشرقية، والمهام التي تقوم بها الأمانة لرفع جاذبية الاستثمارات، وضمان تكامل الجهود.
جاء لذلك خلال لقاء فريق من الصندوق بأمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون لاستثمار المزايا النسبية للمنطقة، ودعم العناصر المرتبطة بالقطاع السياحي، من خلال المشاريع والمبادرات الاستثمارية، والخدمات التي تُقدم للمستثمرين ورواد الأعمال من داخل وخارج المملكة.
وأكد الجبير أهمية هذه الزيارة التي تواكب النهضة السياحية بالمنطقة، وتتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في الترويج للمملكة كوجهة سياحية بما يدعم تنمية القطاع الاقتصادي، والمساهمة بالناتج المحلي، واستقطاب الاستثمارات. وفق “أخبار 24”.
وشدد على حرص الأمانة على تقديم كافة سبل التعاون لتكامل أعمالها ومشاريعها ومبادراتها المميزة في مجال الاستثمارات وتنمية الإيرادات، كعقد الشراكات مع صندوق التنمية السياحي لدعم الأعمال في القطاع البلدي، والمستثمرين ورواد الأعمال لإشراك القطاع الخاص بالتنمية.