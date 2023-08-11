خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من “مسواتي الثالث”

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية، من ملك مملكة إسواتيني الملك مسواتي الثالث.
وتضمنت الرسالة سُبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وأوجه تكثيف التنسيق الثنائي حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
تسلم الرسالة، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله في الرياض (الجمعة)، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لمملكة إسواتيني ثولي دلادلا. وفق “أخبار 24”.
وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجُه العلاقات بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.