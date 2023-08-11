نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من “مسواتي الثالث”
11/08/2023   7:23 م

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من “مسواتي الثالث”

+ = -
33

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية، من ملك مملكة إسواتيني الملك مسواتي الثالث.

وتضمنت الرسالة سُبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وأوجه تكثيف التنسيق الثنائي حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تسلم الرسالة، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله في الرياض (الجمعة)، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لمملكة إسواتيني ثولي دلادلا. وفق “أخبار 24”.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجُه العلاقات بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من “مسواتي الثالث”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885269818.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com