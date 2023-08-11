“الملكي” يفتتح “روشن” بهاتريك أمام الحزم

حقق فريق الأهلي، فوزا على نظيره الحزم، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري روشن السعودي للمحترفين (2023-2024).
وجاءت أهداف الأهلي عن طريق البرازيلي فيرمينو في الدقائق 6، 10 و72، بينما سجل اللاعب فينسيوس سوزا هدف الحزم الوحيد في الدقيقة 50.
وبتلك النتيجة، حصد فريق الأهلي اول 3 نقاط له في مشوار دوري روشن هذا الموسم.
أحداث المباراة
في الدقيقة 5 جاءت أول فرصة للأهلي بعدما أرسل اليوسكي عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس التقط الكرة قبل أن تصل إلى المهاجمين. وترجم الأهلي خطورته لهدف أول في الدقيقة 6 ، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها فيرمينو برأسه لداخل شباك الحزم.
وواصل الأهلي سيطرته على مجريات اللعب، ليعود فيرمينو ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 10، بعد عرضية أرضية من الجزائري رياض محرز. وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الحزم يوسف المزيريب في الدقيقة 13.
وفي الدقيقة 21، احتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الحزم، سددها رياض محرز أعلى العارضة. وفي الدقيقة 50، ارتكب حارس الأهلي مينيدي خطأ ليستغل اللاعب فينسيوس سوزا الكرة ويسكنها في داخل الشباك.
وسجل فيرمينو هدفا ثالثا لصالح الأهلي في الدقيقة 53، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل ضد اللاعب البرازيلي. وحاول ماكسيميان استخدام مهارته ليمر من دفاع الحزم في الدقيقة 57 ويسدد الكرة بقدمه اليسرى لكنها تمر بحوار القائم. وفي الدقيقة 72، استغل فيرمينو عرضيةمن الجانب الأيسر ليحولها لداخل شباك الحزم، معلنا عن الهدف الثالث لفريقه. وفق “سبورت 24”.
ولعب الأهلي بتشكيل مكون من:
“إدوارد ميندي، إزجان اليوسكي، عبدالباسط هندي، روجير إيبانيز، علي مجرشي، زياد الجهني، فرانك كيسيه، رياض بودبوز، رياض محرز، آلان سانت ماكسيمان ، روبيرتو فيرمينو”.
وجاء تشكيل الحزم على النحو التالي:
“أيمن دحمان، راضي المتيبي، سلطان تنكر، طلال عبسي، أحمد المحيميد، منصور الشمري، بن حسن تراوري، باسل السيالي، أنطونيو كارفالهو، فينسيوس سوزا، يوسف المزيريب”.