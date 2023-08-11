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رياضة > لاعبو الحزم: الأهلي استغل أخطاء الدقائق الأولى
12/08/2023   12:24 ص

لاعبو الحزم: الأهلي استغل أخطاء الدقائق الأولى

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اعتبر لاعبو الحزم أن الأخطاء في الدقائق الأولى بالإضافة إلى عدم الانسجام وراء الخسارة أمام الأهلي 1-3 في مستهل مشوار الفريقين في دوري روشن للمحترفين.

وقال التونسي أيمن دحمان حارس مرمى الحزم: “البداية كانت مخيبة منحت الأهلي التقدم بهدفين مبكرين، حاولنا العودة لكن لم نكن موفقين وسنعمل على تصحيح الأخطاء خلال المباريات المقبلة”.

وأضاف دحمان أن الفريق لا يزال يحتاج إلى المزيد من الانسجام، وهو أمر طبيعي بالنسبة لبداية الموسم.

من جانبه قال اللاعب راضي العتيبي إن المباراة شهدت العديد من الأخطاء نتيجة قلة الخبرة لافتًا إلى الفريق افتقد الانسجام نظرًا لقصر مدة المعسكر. وفق “سبورت 24”.

لاعبو الحزم: الأهلي استغل أخطاء الدقائق الأولى

رياضة
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