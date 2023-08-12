طقس اليوم.. أجواء حارة بالمدينة والحدود الشمالية

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الأجواء الحارة اليوم (السبت) على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والمدينة المنورة وأجزاء من شرق ووسط المملكة.
وجاء في توقعات الأرصاد، أن تسجل الدمام والأحساء ورفحاء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ47 مئوية، فيما تكون الحرارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وعرعر 44 درجة، و43 درجة بالرياض، بينما تصل إلى 39 درجة في جدة، وأبها 32 درجة.
ولفت تقرير الأرصاد اليومي، إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق الرياض ونجران والشرقية والقصيم وحائل وتبوك والجوف وتمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.