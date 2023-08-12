النفط يحقق أطول سلسلة مكاسب منذ 2022

حققت أسعار النفط (الجمعة)، مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2022، متأثرةً بتوقعات وكالة الطاقة الدولية بوصول الطلب العالمي من النفط إلى أرقام قياسية.
وسجلت العقود الآجلة ارتفاعاً لخام برنت 41 سنتاً أو 0.5 % لتبلغ عند التسوية 86.81 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتاً أو 0.5 % لتسجل 83.19 دولار للبرميل عند التسوية.
وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستوى قياسي بلغ 103 ملايين برميل يومياً في يونيو، ويمكن أن يصل إلى ذروة أخرى هذا الشهر. وفق “أخبار 24”.
بدورها توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ارتفاع الطلب العالمي على النفط 2.44 مليون برميل يومياً هذا العام، مؤكدةً أن آفاق سوق النفط تبدو جيدة في النصف الثاني من العام.