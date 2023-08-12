إعلان نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية

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أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني، صدور نتائج القبول الأولي لحملة الشهادة الجامعية للعام الدراسي 1445هـ.
وأكدت اللجنة، أنه يمكن الاطلاع على النتائج عبر موقعها الإلكتروني على الرابط التالي:
وفق “أخبار 24”.
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