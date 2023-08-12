نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > إعلان نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية
12/08/2023   9:39 ص

إعلان نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية

+ = -
42

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني، صدور نتائج القبول الأولي لحملة الشهادة الجامعية للعام الدراسي 1445هـ.

وأكدت اللجنة، أنه يمكن الاطلاع على النتائج عبر موقعها الإلكتروني على الرابط التالي:

اعلان نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية

وفق “أخبار 24”.

 

إعلان نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885269858.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com