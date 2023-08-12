ضبط “14 ألف” مخالف لأنظمة الإقامة والعمل بـ”أسبوع”

كشفت وزارة الداخلية، (السبت) عن ضبط نحو 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
وقالت الوزارة إنه تم ضبط نحو 8.4 ألف مخالف لنظام الإقامة، و3.7 ألف لنظام أمن الحدود، و2.1 ألف مخالف لنظام العمل بجميع مناطق المملكة.
وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 895 شخصًا، 54% منهم يمنيو الجنسية، و45% إثيوبيو الجنسية، و1% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 38 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأضافت أنه تم ضبط 7 متورطًين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما وصل إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة إلى أكثر من 38 ألف وافد مخالف. وفق “أخبار 24”.
ولفتت الوزارة إلى أنه تمت إحالة أكثر من 32 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1.7 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل نحو 10 آلاف مخالف.