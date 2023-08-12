اعتماد 549 مراقباً بيئياً في 2022

قال المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي إنه حقق 20 إنجازاً على نطاق الأهداف البيئية خلال العام 2022م، من أبرزها اعتماد 549 مراقباً بيئياً من قبل وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز.
وأكد المركز في تقرير حديث أنه عمل علـى تحسين الرقابة على الأوساط البيئية بهدف حمايتها، وتحقيـق مفهوم التنمية المستدامة، والاستغلال الأمثل للموارد.
وأوضح أنه ساهم فـي إعادة التأهيل البيئي، مـن خلال عدد من الإنجازات، أبرزها: تأسيس خارطة طريق لإدارة فريق إدارة التقنيات، والتكنولوجيا البيئية، وإدارة التدقيق والالتزام، والانتهاء من المتطلبات والاشتراطات للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة. وفق “أخبار 24”.