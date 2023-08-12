نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طب وتداوي > دراسة: نقص فيتامين “ك” يؤثر على الرئتين
12/08/2023   5:02 م

دراسة: نقص فيتامين “ك” يؤثر على الرئتين

+ = -
27

كشفت دراسة طبية حديثة، أجريت في جامعة كوبنهاغن بالدنمارك، العلاقة بين المستويات المنخفضة من فيتامين “ك”، وضعف أداء الرئتين وصحتهما.

وأشارت الدراسة التي، نشرت نتائجها في مجلة ERJ Open Research، إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين “ك” يكونون أكثر عرضة للإصابة بالربو، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، كما لا تعمل رئاتهم على نحو جيد.

فيما أثبتت الدراسة، أن الأشخاص الذين لديهم علامات انخفاض مستويات فيتامين “ك” سجل لديهم معدل قياس التنفس والحجم الكلي للهواء المتنفس في نفس قسري، أقل من المعدل المتوسط. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن فيتامين ك، يوجد في الخضراوات الورقية، وفي الزيوت النباتية، والحبوب الكاملة، وللفيتامين دور في تخثر الدم، ومساعدة الجسم على التئام الجروح.

دراسة: نقص فيتامين “ك” يؤثر على الرئتين

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885269875.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com