دراسة: نقص فيتامين “ك” يؤثر على الرئتين

كشفت دراسة طبية حديثة، أجريت في جامعة كوبنهاغن بالدنمارك، العلاقة بين المستويات المنخفضة من فيتامين “ك”، وضعف أداء الرئتين وصحتهما.
وأشارت الدراسة التي، نشرت نتائجها في مجلة ERJ Open Research، إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين “ك” يكونون أكثر عرضة للإصابة بالربو، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، كما لا تعمل رئاتهم على نحو جيد.
فيما أثبتت الدراسة، أن الأشخاص الذين لديهم علامات انخفاض مستويات فيتامين “ك” سجل لديهم معدل قياس التنفس والحجم الكلي للهواء المتنفس في نفس قسري، أقل من المعدل المتوسط. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن فيتامين ك، يوجد في الخضراوات الورقية، وفي الزيوت النباتية، والحبوب الكاملة، وللفيتامين دور في تخثر الدم، ومساعدة الجسم على التئام الجروح.