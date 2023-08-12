أكثر من 193 ألف فرصة تدريبية نفذتها “وعد”

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصول عدد الفرص التدريبية من خلال مبادرة الحملة الوطنية للتدريب (وعد)، إلى أكثر من 193 ألف فرصة، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضحت الوزارة أن مستهدف الحملة في دعم وتدريب الكوادر الوطنية بالشراكة مع القطاع الخاص يصل إلى نحو 1.15 مليون فرصة بنهاية العام 2025 ومن خلال التعاون مع 14 شركة وطنية.
وأشارت إلى أنها وضعت 7 معايير لمشاركة الشركات الوطنية في الحملة أهمها تدريب 12% من السعوديين سنوياً؛ بهدف الارتقاء بسوق العمل، وتحقيق رؤية المملكة 2030 في دعم وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية. وفق “أخبار 24”.