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12/08/2023   5:03 م

“الكلوروفيل” يُزيل الروائح الكريهة

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أوضحت هيئة الغذاء والدواء أن مركب “الكلوروفيل” يساعد على إزالة روائح الجسم أو النفس الكريهة، مشددة على وجوب استشارة الطبيب، لتجنب التداخلات الدوائية.

وأبانت الهيئة أن الكمية المسموح بها يوميًا تقدر بما بين 100 إلى 200 مليجرام كحد أقصى، محذرة من عدم استخدامه حال الحمل والإرضاع.

وأشارت إلى أنه يتعارض مع الأدوية المثبطة للمناعة (ميثوتروكسات)، وكذلك مع الأدوية التي تزيد من حساسية الجلد لأشعة الشمس.

وأفادت بأن أعراضه الجانبية تتمثل في الإسهال وحدوث تقلصات بالبطن، مع تغير لون البول أو البراز وكذلك اللسان.

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وفق “أخبار 24”.

“الكلوروفيل” يُزيل الروائح الكريهة

طب وتداوي
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