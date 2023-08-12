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جديد المحليات > “القصيم” تنتج 320 ألف طن تمور سنويًا
12/08/2023   5:03 م

“القصيم” تنتج 320 ألف طن تمور سنويًا

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كشفت الإحصائيات الصادرة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، أن المنطقة تحتضن 12.3 ألف مزرعة بداخلها أكثر من 11.2 مليون نخلة تنتج 320 ألف طن سنوياً.

واستعرض فرع الوزارة، في كرنفال بريدة للتمور، إحصائيات النخيل بالمنطقة، وطرق معالجة النخيل، ومكافحة “سوسة النخيل الحمراء” وأسباب انتشارها، واشتمل المعرض على أهم عمليات مراقبة حشرة “سوسة النخيل الحمراء” ومراحل حياتها، وطرق مكافحتها.

واشتمل المعرض على المنتجات الثانوية للتمور، والصناعات التحويلية التي تستخرج من النخلة وثمارها من الدبس، وصناعة الخل والخميرة، والمربيات، كما تمتد أيضاً إلى صناعة الأعلاف، واستخدام جذوع النخيل في صناعة الأثاث والخشب، وغيرها من الصناعات التحويلية النافعة للنخلة. وفق “أخبار 24”.

“القصيم” تنتج 320 ألف طن تمور سنويًا

جديد المحليات
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