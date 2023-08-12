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12/08/2023   5:02 م

مادة في العرقسوس تعالج سرطان البنكرياس

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أظهرت دراسة حديثة أن العرقسوس يحتوي على مادة “إنزليكويريتجينين” القادرة على مكافحة سرطان البنكرياس، والذي يقتل حوالي 9 آلاف شخص في المملكة المتحدة كل عام.

وأكد فريق من جامعة هونغ كونغ ، فعالية المركب على الفئران، ووجدوا أن الإيزليكويريتجينين تخفض معدل بقاء الخلايا السرطانية بنسبة تصل إلى 80 بالمئة وتعزز تأثير الأدوية المستخدمة عادة لعلاج المرض.

وأفاد قائد الفريق الدكتور جوشوا كو كا شون، بأن هذا المركب يستحق الدراسة لمزيد من التطوير، وخاصة أنه يصعب تحديد سرطان البنكرياس، وعادة ما يكون في مرحلة متأخرة عند اكتشافه، مع عدم توفر العديد من خيارات العلاج. وفق “أخبار 24”.

وأضاف بأن العرقسوس يمتلك خاصية فريدة تتمثل في تثبيط تطور سرطان البنكرياس من خلال حصار الالتهام الذاتي، وهي عملية طبيعية؛ إذ تقوم خلايا الجسم بتنظيف المكونات التالفة أو غير الضرورية.

مادة في العرقسوس تعالج سرطان البنكرياس

طب وتداوي
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