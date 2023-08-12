تعرّض الجنين للمواد الكيميائية يُفقده السمع

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة “إيلنوي” الأمريكية أن تعرض الجنين لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) يؤثر على القدرة السمعية لديه مع تقدمه في العمر.
وأوضحت الدراسة أن التعرض لهذه المركبات التي حُظرت في الولايات المتحدة عام 1979 أثناء فترة الحمل، يؤدي إلى تضرر المنطقة السفلية من الدماغ المسؤولة عن تكامل الإشارات الصوتية لدى الجنين.
وتدخل هذه المركبات في صُنع المواد البلاستيكية ومواد التشحيم والسوائل العازلة، إلا أنها تتوفر أيضاً في بعض العبوات البلاستيكية غير المطابقة للمواصفات القياسية التي تُستخدم في تعبئة مستحضرات التجميل. وفق “أخبار 24”.