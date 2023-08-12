برعاية الملك.. مؤتمر إسلامي دولي غدًا بمكة

تنطلق غدًا (الأحد) في مكة المكرمة، أعمال المؤتمر الدولي “التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها”، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
ويستمر المؤتمر الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لمدة يومين، بمشاركة 150 عالمًا ومفتيًا من 85 دولة حول العالم.
ويلقي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ رئيس المؤتمر، كلمة المملكة في حفل الافتتاح، تليها كلمات لرؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر.
وتنطلق جلسة الأعمال الأولى برئاسة عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية ومفوض الإفتاء بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور صالح السحيمي، وتناقش (جهود إدارات الشؤون الدينية والمشيخات في العالم وما في حكمها في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز الوحدة الإسلامية). وفق “أخبار 24”.
وتنعقد الجلسة الثانية تحت عنوان: (التواصل والتكامل بين إدارات الشؤون الدينية والمشيخات في العالم وما في حكمها.. الواقع والمأمول)، برئاسة عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة الشيخ الأستاذ الدكتور جبريل البصيلي، وتليها جلستان أخريان، ليختتم بعدها المؤتمر أعمال يومه الأول.
ورحب الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بالوفود المشاركة في المؤتمر، مشيراً إلى أن المؤتمر يأتي امتداداً لجهود المملكة في نشر الوسطية والاعتدال التي نص عليها الدين الإسلامي الحنيف، ونشر رسالتها السامية في جمع الصف والكلمة ومحاربة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، بما يحقق للدول الإسلامية ودول العالم السلام والاستقرار.