“فاطمة”.. مربية “الملكات”

لفتت النحّالة فاطمة بنت صالح الميلاد أصغر بائعة للعسل، البالغة من العمر 21 ربيعًا أنظار مرتادي مهرجان العسل الدولي الخامس عشر، بمنطقة الباحة.
وأشارت “فاطمة” إلى أنها بدأت التعلم واستكشاف عالم النحل من وسط منحل والدها، واعتادت الذهاب إليه للتسلية، ومراقبة عمل والدها بشغف، حيث تحولت هوايتها إلى نشاط وعمل تجاري، موضحة أنها نجحت في تربية النحل حتى وصلت إلى 200 خلية منتجة 1000 كجم من العسل.
وبيّنت أنها عملت في مجال تربية النحل منذ 5 سنوات وكانت بدايتها في هذا المجال حب اطلاع واستكشاف لعالم النحل، وحصلت على تصريح رسمي من وزارة البيئة والمياه والزراعة وهي في الخامسة عشرة من عمرها وجمعت بين عملها ودراستها.
وتابعت بأنها تركز اهتمامها في إنتاج عسل المانجروف النادر من شجرة تعيش في المياه المالحة، وذلك بنقل النحل وقت الموسم إلى المواقع القريبة من السواحل البحرية بعد أخذ التصاريح اللازمة، بالإضافة إلى إنتاج عسل السدر، وعسل زهور الربيع. وفق “أخبار 24”.
وحصلت النحالة فاطمة على عدة شهادات في هذا المجال وجميعها من جهات رسمية، وشاركت في الكثير من الفعاليات لنشر المعلومات عن النحل وتربيته وشرح الأدوات المستخدمة والآلية المثلى في تربيته وطريقة حصول المستهلك على العسل.